Тренер "Шахтаря" Фонсека про матч за Суперкубок: "Ми грали краще і створили більше моментів"

Головний тренер донецького "Шахтра" Паулу Фонсека подякував свою команду за матч на Суперкубок і зазначив, що його підопічні контролювали гру більшу частину часу матчу.

"Хочу привітати київське "Динамо" - вони переможці, привітати арбітрів, які добре відпрацювали, привітати організаторів за дуже гарне свято якому раділи люди, хочу подякувати вболівальникам однієї і другої команд, які чудово вболівали. Нарешті, хочу привітати і подякувати гравцям своєї команди - вони показали що можуть радувати вболівальників", - почав Фонсека.

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"Думаю мої підопічні створювали небезпеку в грі, мали набагато більше моментів. У нас гра було відмінно побудована тактично. "Шахтар" створив більше моментів, але після того як ми забили гол "Динамо" зреагувало. Вони не створювали небезпечних моментів біля наших воріт, вони забили завдяки кутовому, на що ми вже зреагували і створили кілька небезпечних моментів. Пенальті - це удача або невдача", - зазначив португальський фахівець.

"Так як ми сьогодні грали, який рівень майстерності продемонстрували, "Шахтар" довів, що цілком боєздатний в цьому сезоні і готовий битися за найвищі місця", - резюмував Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в матчі за Суперкубок України "Шахтар" програв київському "Динамо" в серії пенальті - 1:1 (3:4).