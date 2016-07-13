Рибка готовий залишити "Динамо" через непотрапляння в заявку команди у Прем'єр-лігу

Голкіпер "Динамо" Олександр Рибка прокоментував факт свого потрапляння в заявку команди на чемпіонат України, заявивши, що має намір знайти нове місце роботи, повідомляє SportArena.

«Якщо чесно, я не знаю, що вплинуло на моє непотрапляння в заявку. Напевно, це питання краще адресувати тренерам. Буквально за пару днів до заявки мені сказали, що не потрапляю в неї, і все», — зазначив Рибка

«Мій контракт з "Динамо"? Угода закінчується взимку по закінченні першого кола. Зараз вже розглядаю різні варіанти. У найближчі дні хочу зустрітися з президентом, поспілкуватися, щоб зрозуміти, на яких умовах я можу покинути команду. Налаштований я йти? Швидше за все, так. Поки не знаю, куди саме. Спершу треба розмовляти з президентом, щоб усе розуміти. А там буде видно», - ділиться планами Рибка.

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Олександр Рибка є вихованцем "Динамо", розпочавши свою професійну кар'єру в стані біло-синіх ще в 2005-му. За п'ять років воротар перейшов в "Оболонь", звідки в 2011-му здійснив трансфер у "Шахтар".

У донецькому клубі в 2012-му Рибка потрапив у скандал з вживанням заборонених препаратів, після чого отримав дворічну дискваліфікацію. Незважаючи на пропозиції "Шахтаря" продовжити контракт, Олександр пізніше став вільним агентом і через деякий час, в 2014-му повернувся в "Динамо". З того часу Рибка провів 34 матчі за киян в чемпіонаті і Кубку України, будучи другим голкіпером після Олександра Шовковського.

Як повідомляв УНІАН, на сайті Прем'єр-ліги була опублікована заявка "Динамо" на новий футбольний сезон. Серед футболістів, чиїх прізвищ немає у цьому списку, виявилися голкіпер Олександр Рибка, захисник Євген Селін, а також півзахисник Олег Гусєв.

Свій перший офіційний матч у новому сезоні "Динамо" проведе в суботу, 16 липня, в Одесі, де зіграє в Суперкубку України проти донецького "Шахтаря".