Ребров: "Ані "Динамо", ані "Шахтар" не роблять з Суперкубка фінал Ліги чемпіонів"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що під час Суперкубка України в Одесі команди зможуть створити свято для вболівальників. Про це він сказав в інтерв'ю офіційному сайту столичного клубу.

"Це велике свято для вболівальників, початок чемпіонату, показовий матч. Звичайно, він не дає ніяких залікових пунктів, але ця гра завжди принципова. Ми готуємося, "Шахтар" готується, але ніхто не робить з цієї гри фінал Ліги чемпіонів. Я впевнений, що це буде свято для вболівальників, початок сезону і напевно покаже, як кожна команда підготувалася до сезону", - сказав Ребров.

Читайте такожПризовий фонд Суперкубка України складе 1,5 мільйона гривеньКиївське "Динамо" не вигравало Суперкубок вже п'ять років, але Ребров не бачить у цьому значної проблеми.

"Минулі два сезони ми програли Суперкубок, але виграли чемпіонат, і ніхто не згадав про Суперкубок. Ще раз повторюся, що будь-яка гра з "Шахтарем" принципова, і я впевнений, що хлопці вийдуть на поле з великою мотивацією і віддадуть всі сили для перемоги", - підкреслив фахівець.

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України, в якому зустрінуться "Динамо" і "Шахтар", відбудеться 16 червня на одеському стадіоні "Чорноморець". Початок зустрічі - о 21:00.