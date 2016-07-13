Гусєв не потрапив до заявки київського "Динамо" з технічних причин

Український півзахисник Олег Гусєв не потрапив в заявку київського "Динамо" на чемпіонат України оскільки досі не підписав з клубом новий контракт, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Таким чином, сьогодні його включення в заявку "Динамо" технічно не має юридичних підстав. Ймовірно, цей нюанс буде виправлено найближчим часом.

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Крім того агент півзахисника Вадим Шаблій повідомляв, що його клієнт залишиться гравцем київської команди.

Як повідомляв УНІАН, Олег Гусєв не потрапив в заявку "Динамо" на новий сезон в чемпіонаті України.