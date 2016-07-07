Філатов: "Чутки про закриття ФК "Дніпро" безпідставні"
14:30, 07 липня 2016Футбол
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Футбольний клуб "Дніпро" увійде в найближчий чемпіонат України без жодних перешкод.
Філатов розповів про стан справ у "Дніпрі" / 1stvc.net
Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив в ефірі програми "Грані" на 34 каналі.
Мер нагадав, що клуб є приватним і не має безпосереднього стосунку до міста, одна мешканці Дніпра, звісно, дуже переймаються долею улюбленої команди.
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"Клуб накопичив великі борги перед футболістами. Однак чутки, пов'язані з тим, що він завтра зникне, не мають під собою підстав. Клуб збирається почати виступи в чемпіонаті України. Я розмовляв із власником і отримав від нього запевнення в тому, що в чемпіонаті клуб братиме участь, як годиться. А далі подивимося", – пояснив Борис Філатов.
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