Філатов: "Чутки про закриття ФК "Дніпро" безпідставні"

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив в ефірі програми "Грані" на 34 каналі.

Мер нагадав, що клуб є приватним і не має безпосереднього стосунку до міста, одна мешканці Дніпра, звісно, дуже переймаються долею улюбленої команди.

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"Клуб накопичив великі борги перед футболістами. Однак чутки, пов'язані з тим, що він завтра зникне, не мають під собою підстав. Клуб збирається почати виступи в чемпіонаті України. Я розмовляв із власником і отримав від нього запевнення в тому, що в чемпіонаті клуб братиме участь, як годиться. А далі подивимося", – пояснив Борис Філатов.