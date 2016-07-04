Київське "Динамо" обіграло "Динамо" Тбілісі

Київське "Динамо" обіграло "Динамо" з Тбілісі в товариському матчі під час зборів в Австрії. Рахунок матчу - 2:0.

Сьогодні за команду Сергія Реброва вперше після Євро-2016 зіграли футболісти збірної України - Андрій Ярмоленко, Євген Хачеріді, Сергій Рибалка та Денис Гармаш.

М'ячі у складі киян забивали Андрій Ярмоленко в першому таймі і Жуніор Мораес - у другому.

Динамо (Київ, Україна) — Динамо (Тбілісі, Грузія) — 2:0 (1:0)

Голи: Ярмоленко (21), Мораес (76)

ДК: Рибка (Бущан, 46), Лук'янчук (Хачеріді, 64), Очігава, Макаренко (Антуньєш, 64), Корзун, Рибалка (Федорчук, 46, Морозюк, 77), Сидорчук (Буяльський, 46), Андрієвський (Гармаш, 41, Мораес, 71), Бесєдін (Громов, 64), Ярмоленко (Мякушко, 46), Гладкий (Теодорчик, 46).