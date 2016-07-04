Півзахисник збірної України підписав контракт з "Манчестер Сіті" - ЗМІ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав контракт з англійським "Манчестер Сіті", повідомляє championat.com, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що в переході Зінченко був особисто зацікавлений новий наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Найближчим часом 19-річний футболіст повинен прибути у розташування клубу.

В сезоні 2015/16 Зінченко виступав в чемпіонаті Росії у складі "Уфи", де провів 24 матчі, забивши 2 голи. Раніше футболіст грав за молодіжний склад донецького "Шахтаря".

Влітку футболіст разом зі збірної України брав участь у невдалому для неї Євро-2016. Півзахисник з'являвся на полі у всіх матчах команди - в поєдинках з Німеччиною і Північною Ірландією виходив на заміну, а гру з Польщею розпочав у стартовому складі.