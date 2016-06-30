Донецький "Шахтар" обіграв учасника плей-офф Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Гент" у контрольному поєдинку, що пройшов в рамках зборів "гірників" у Нідерландах. Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Рахунок гри - 2:0 на користь української команди, обидва голи забили легіонери "Шахтаря". На 27-й хвилині відзначився аргентинець Факундо Феррейра, на 79-й - бразилець Дентіньо.

Зазначимо, що в минулому сезоні "Гент" грав у плей-офф Ліги чемпіонів. На стадії 1/8 фіналу турніру бельгійці поступилися німецькому "Вольфсбургу".

У наступному сезоні "Гент" виступатиме в Лізі Європи.

Гент (Бельгія) – Шахтар (Україна) – 0:2 (0:1)

Голи: Феррейра (27), Дентіньо (79);

Шахтар, 1-й тайм: Сарнавський, Данченко, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Фред, Малишев, Марлос, Бернард (Тайсон, 43), Феррейра, Борячук;

Шахтар, 2-й тайм: Кудрик (Каніболоцький, 68), Петряк, Ордець, Воловик, Ізмаїл, Зубков (Веллінгтон Нем, 70), Танковський, Малишев (Коробенко, 61), Тайсон, Едуардо, Дентіньо.