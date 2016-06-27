Півзахисник "Дніпра" Матеус продовжить кар'єру у Китаї

Бразильський півзахисник "Дніпра" Матеус став гравцем китайскої команди "Шицзячжуан Юнчан". Про це повідомляє Tribuna.com, посилаючись на офіційний акаунт клубу в китайських соціальних мережах.

Термін угоди з футболістом не розголошується. Китайський клуб займає 13-е місце з 16-ти команд Вищої ліги Китаю після 14 турів.

Матеус провів у "Дніпрі" шість років. У минулому сезоні він взяв участь в 23 матчах чемпіонату України, забивши сім м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, раніше нові клуби знайшли для себе інші футболісти "Дніпра". Зокрема, Бруно Гама перейшов в іспанський "Депортиво", Лео Матос і Євген Шахов стали гравцями грецького ПАОКа, а Дмитро Чигринський - грецького АЕКа.