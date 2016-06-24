Президент ФФУ: "Якщо не проведемо фінал Ліги чемпіонів в Київ зараз, це буде неможливо в найближчі 50 років"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів про подачу заявки на проведення фіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру на прес-конференції в Будинку футболу.

"Незабаром для проведення фіналів Ліги чемпіонів будуть змінені критерії. І проведення фіналу у Києві, напевно, буде неможливо у найближчі 50 років", - зазначив керівник ФФУ.

"Зараз є історична можливість для проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2018-му році в Києві. Виконана дуже велика робота. Всі наші аргументи вже подані, підтримку президента України ми отримали, і наша позиція повинна бути аргументована при прийнятті рішення у вересні 2016-го року", - підкреслив Павелко.

Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу України претендує на проведення вирішального матчу головного єврокубка - Ліги чемпіонів, в сезоні 2017/18.