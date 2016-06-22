Фанат Мессі падав кумиру в ноги під час матчу з США (відео)
Кумедний інцидент стався за участю найкращого футболіста світу Ліонеля Мессі.
Під час півфінального матчу Копа Америка між Аргентиною та США вболівальник, минаючи охорону, підбіг до знаменитого футболіста Ліонеля Мессі і впав перед ним на коліна, повідомляє eurosport.com.
Інцидент стався перед стартом другого тайму. Спочатку аргентинський фанат попросив у свого кумира автограф, і футболіст не відмовив у проханні, розписавшись на майці фаната. Після цього вболівальник вирішив поклонитися в ноги Мессі.
Задовольнившись отриманим, глядач ще кілька секунд ходив по футбольному полю, демонструючи трибунам свою футболку. Лише після цього його схопила служба безпеки.
A fan gets Messi's autograph on his shirt, bows down to him, hugs him twice. Just beautiful.... pic.twitter.com/4pdFn9qEk4— YasserTheGreat (@TheBarcaFanBoy) 22 червня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, у першому півфіналі Копа Америка збірна Аргентини розгромила США про рахунком 4:0. Ліонель Мессі, забивши другий м'яч команди, став кращим бомбардиром в історії національної команди.