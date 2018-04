Фанат Мессі падав кумиру в ноги під час матчу з США (відео)

Під час півфінального матчу Копа Америка між Аргентиною та США вболівальник, минаючи охорону, підбіг до знаменитого футболіста Ліонеля Мессі і впав перед ним на коліна, повідомляє eurosport.com.

Інцидент стався перед стартом другого тайму. Спочатку аргентинський фанат попросив у свого кумира автограф, і футболіст не відмовив у проханні, розписавшись на майці фаната. Після цього вболівальник вирішив поклонитися в ноги Мессі.

Задовольнившись отриманим, глядач ще кілька секунд ходив по футбольному полю, демонструючи трибунам свою футболку. Лише після цього його схопила служба безпеки.

A fan gets Messi's autograph on his shirt, bows down to him, hugs him twice. Just beautiful.... pic.twitter.com/4pdFn9qEk4