Фанат Мессі падав кумиру в ноги під час матчу з США (відео)

Під час півфінального матчу Копа Америка між Аргентиною та США вболівальник, минаючи охорону, підбіг до знаменитого футболіста Ліонеля Мессі і впав перед ним на коліна, повідомляє eurosport.com.

Інцидент стався перед стартом другого тайму. Спочатку аргентинський фанат попросив у свого кумира автограф, і футболіст не відмовив у проханні, розписавшись на майці фаната. Після цього вболівальник вирішив поклонитися в ноги Мессі.

Задовольнившись отриманим, глядач ще кілька секунд ходив по футбольному полю, демонструючи трибунам свою футболку. Лише після цього його схопила служба безпеки.

A fan gets Messi's autograph on his shirt, bows down to him, hugs him twice. Just beautiful.... pic.twitter.com/4pdFn9qEk4 — YasserTheGreat (@TheBarcaFanBoy) 22 червня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у першому півфіналі Копа Америка збірна Аргентини розгромила США про рахунком 4:0. Ліонель Мессі, забивши другий м'яч команди, став кращим бомбардиром в історії національної команди.