Екс-футболіст Воронін заявив про бажання стати тренером збірної України
Колишній нападник нині займається навчанням на тренерських курсах.
Колишній нападник збірної України Андрій Воронін оголосив про готовність увійти до тренерського штабу національної команди після Євро-2016. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол".
"Якби мені надали шанс, теж міг би допомогти штабу, зараз ходжу на тренерські курси. Бачу, як працюють в Європі, бачу і знаю, як тренуються та готують футболістів в Європі", – сказав Воронін.
Він також додав, що під час проведення Євро-2016 спілкувався у Франції з асистентом головного тренера збірної України Андрієм Шевченком. Як повідомлялося раніше, саме Шевченко є головним кандидатом на посаду нового наставника національної команди.
"Ми тут у Франції спілкувалися з Андрієм Шевченком, але про те, що він очолить збірну після [Михайла] Фоменко, розмови не було", - повідомив Воронін.
"Думаю, ми скоро дізнаємося, хто буде тренером. Чув, кажуть, що рано йому бути головним. Я, наприклад, тренувався і грав з [Юргеном] Клоппом (тренер "Ліверпуля" - прим.ред.), який став тренером в 36-37 років. Він став хорошим фахівцем в молодому віці, як і [Хосеп] Гвардіола, і [Луїс] Енріке. Адже справа не в досвіді", - вважає екс-футболіст.
Нагадаємо, Андрій Воронін виступав за збірну України у 2002-2012 рр. На його рахунку 74 матчі і 8 голів. На клубному рівні колишній форвард грав, зокрема, за німецькі "Майнц", "Байєр" і "Герту", англійський "Ліверпуль" та російське "Динамо".