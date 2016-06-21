Екс-футболіст Воронін заявив про бажання стати тренером збірної України

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін оголосив про готовність увійти до тренерського штабу національної команди після Євро-2016. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

"Якби мені надали шанс, теж міг би допомогти штабу, зараз ходжу на тренерські курси. Бачу, як працюють в Європі, бачу і знаю, як тренуються та готують футболістів в Європі", – сказав Воронін.

Він також додав, що під час проведення Євро-2016 спілкувався у Франції з асистентом головного тренера збірної України Андрієм Шевченком. Як повідомлялося раніше, саме Шевченко є головним кандидатом на посаду нового наставника національної команди.

"Ми тут у Франції спілкувалися з Андрієм Шевченком, але про те, що він очолить збірну після [Михайла] Фоменко, розмови не було", - повідомив Воронін.

"Думаю, ми скоро дізнаємося, хто буде тренером. Чув, кажуть, що рано йому бути головним. Я, наприклад, тренувався і грав з [Юргеном] Клоппом (тренер "Ліверпуля" - прим.ред.), який став тренером в 36-37 років. Він став хорошим фахівцем в молодому віці, як і [Хосеп] Гвардіола, і [Луїс] Енріке. Адже справа не в досвіді", - вважає екс-футболіст.

Нагадаємо, Андрій Воронін виступав за збірну України у 2002-2012 рр. На його рахунку 74 матчі і 8 голів. На клубному рівні колишній форвард грав, зокрема, за німецькі "Майнц", "Байєр" і "Герту", англійський "Ліверпуль" та російське "Динамо".