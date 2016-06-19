Квитки на матч "Шахтаря" і "Динамо" в Одесі коштують від 60 гривень

Стартував продаж квитків на матч-відкриття українського футбольного сезону, яким традиційно є поєдинок за Суперкубок, повідомляє "Чемпіон".

У цій грі 16 липня на одеському стадіоні "Чорноморець" зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

На даний момент придбати перепустки на матч можна за допомогою офіційного квиткового партнера матчу.

Вартість квитків варіюється від 60 до 1 400 гривень.