Квитки на матч "Шахтаря" і "Динамо" в Одесі коштують від 60 гривень

18:59, 19 червня 2016
Футбол
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Гранди українського футболу відкриють новий клубний сезон матчем за Суперкубок.

Билеты на матч

Стартував продаж квитків на матч-відкриття українського футбольного сезону, яким традиційно є поєдинок за Суперкубок, повідомляє "Чемпіон".

У цій грі 16 липня на одеському стадіоні "Чорноморець" зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

На даний момент придбати перепустки на матч можна за допомогою офіційного квиткового партнера матчу.

Вартість квитків варіюється від 60 до 1 400 гривень.

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