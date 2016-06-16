Новим тренером збірної Бразилії з футбол призначений Тіте

Президент бразильського футбольного клубу "Корінтіанс" Роберто де Андраде оголосив про призначення головним тренером збірної Бразилії тренера своєї команди Тіте, повідомляє Goal.com.

«Тіте закінчує роботу з "Корінтіансом», – сказав Андраде. - Він прийняв пропозицію очолити збірну Бразилії».

Після вильоту бразильців з Копа Америка ще на груповому етапі головний тренер команди Дунга був звільнений. Поразка від збірної Перу і нічия c Еквадором не дозволили пентакампеонам вийти у раунд плей-офф - 1/4 фіналу.

55-річний Аденор Леонардо Бакши, більш відомий як Тіте, працює тренером з 1990 року. Вигравав чемпіонат Бразилії, Кубок Лібертадорес і Клубний чемпіонат світу з «Корінтіансом».