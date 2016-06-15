Гравці київського "Динамо" вийшли з відпустки

У гравців київського "Динамо" завершилась щорічна відпустка в 2016-му, повідомляє офіційний сайт команди.

Всі гравці (окрім збірників) у перші дні нового сезону в два етапи 15 і 16 червня пройдуть традиційне медичне обстеження в клініці «Борис» і десять днів під керівництвом головного тренера Сергія Реброва проведуть у тренувальній роботі.

Після цього настане австрійський етап підготовки, який триватиме з 27 червня по 10 липня.

Місцем резиденції стане п'ятизірковий готель Interalpen Tyrol, розташований на альпійському плато в 30 км їзди від Інсбрука, а ігрова програма згідно попереднього плану складатиметься з шести зустрічей.

Повернувшись у Київ, динамівці присвятять тиждень тренувальним заняттям на клубній базі в Конча-Заспі і офіційно відкриють сезон 16 липня матчем за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря".