Тренера збірної Бразилії з футболу відправили у відставку

Звільнення послідувало услід за вильотом команди з Кубку Америки, передає РБК.

Збірна Бразилії не змогла вийти в плей-офф Кубка Америки вперше з 1987 року. В останньому турі групового етапу бразильці поступилися Перу з рахунком 0:1 і залишилися на третьому місці в групі. У плей-офф з групи B вийшли команди Перу і Еквадору.

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Після матчу проти Перу Дунга звинуватив у поразці арбітра зустрічі – на думку тренера, він зарахував гол, забитий рукою. «Всю виконану роботу перекреслив один епізод. Я і мої футболісти не в змозі змінити те, що всім було і так очевидно. Не розумію, чому боковий суддя не розібрався в ситуації, при тому що арбітри обговорювали цей епізод цілих чотири хвилини? На великому екрані було чітко видно, що гол був забитий рукою. Навіщо радіозв'язок, якщо і так все очевидно? З ким консультувалися? Все це дуже дивно...», - сказав Дунга.

Дунга очолював збірну Бразилії двічі. Він працював з командою з 2006 по 2010 роки, а потім знову був призначений на цей пост в 2014 році після чемпіонату світу. Із збірною Бразилії він виграв Кубок Америки (2007), Кубок Конфедерацій (2009) і Олімпійські ігри (2008).

Під керівництвом Дунги збірна Бразилії не тільки невдало виступила на Кубку Америки 2016 року, але й провалила старт відбіркового турніру ЧС-2018. Зараз бразильці займають шосте місце в таблиці.

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Головним претендентом на пост тренера бразильської команди вважається наставник «Корінтіанса» Тіте, який вигравав з клубом два чемпіонати Бразилії, а також перемагав у Кубку Лібертадорес (аналог європейської Ліги чемпіонів) і клубному чемпіонаті світу.

Новий тренер збірної Бразилії буде керувати і олімпійською командою, яка виступить у серпні на Іграх в Ріо-де-Жанейро. Очікується, що цю команду підсилить форвард «Барселони» Неймар.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня в США відбулися матчі останнього 3-го туру групового етапу Копа Америка в квартеті В, де збірна Бразилії програла Перу, а Еквадор розгромив Гаїті.