Кубок Америки-2019 пройде в Бразилії

Кубок Америки 2019-го року пройде в Бразилії. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес підтвердив цей вибір, повідомляє Єврофутбол.

Раніше в Південній Америці було прийнято рішення проводити Кубок Америки по черзі в кожній країні в алфавітному порядку і Бразилія повинна була організувати турнір в 2015-му році, але відмовилася через велику кількість значних змагань, які заплановані в країні за останній час. Нагадаємо, що тут проходили Кубок конфедерацій-2013, чемпіонат світу-2014, а в серпні в Ріо-де-Жанейро відбудеться Олімпіада.

Повідомлялося, що Бразилія і Чилі помінялися термінами проведення Кубка Америки, але офіційного підтвердження до останнього часу не було.

"США здорово приймають Кубок Америки, як і Чилі рік тому, і як Бразилія це зробить в 2019-му році. Глядачі насолоджуються турніром, команди показують хороший футбол, рівень гри зростає, що подобається уболівальникам", - зазначив також Домінгес.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США. У ніч на середу, у стартових матчах 2-го туру змагань збірна США розгромила Коста-Ріку (4:0), а Колумбія виявилася сильнішою Парагваю - 2:1.

Кубок Америки-2016 проводиться у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходить поза південноамериканським континентом. В турнірі приймають участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.