Після приходу Луческу бюджет "Зеніта" скоротили на 35 мільйонів доларів
13:59, 06 червня 2016Футбол
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Санкт-Петербурзький клуб, тим не менш, залишається найбагатшим в Росії.
При Луческу бюджет "Зеніту" складе $185 млн / ФК "Зеніт"
Санкт-Петербурзький "Зеніт", який очолює екс-тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу, скоротив бюджет на 35 мільйонів доларів. Про це повідомляє Sports.ru.
У минулому сезоні бюджет клубу становив 220 мільйонів доларів, а в наступному - буде дорівнювати 185 мільйонів.
Варто підкреслити, що скорочення бюджету торкнулося майже всіх клубів-грандів російського футболу. При цьому "Зеніт", власником якого є компанія "Газпром", залишається найбагатшим клубом країни.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня "Зеніт" оголосив, що новим тренером команди став румунський фахівець Мірча Луческу, який раніше 12 років працював у донецькому "Шахтарі".
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