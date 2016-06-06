Після приходу Луческу бюджет "Зеніта" скоротили на 35 мільйонів доларів

Санкт-Петербурзький "Зеніт", який очолює екс-тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу, скоротив бюджет на 35 мільйонів доларів. Про це повідомляє Sports.ru.

У минулому сезоні бюджет клубу становив 220 мільйонів доларів, а в наступному - буде дорівнювати 185 мільйонів.

Варто підкреслити, що скорочення бюджету торкнулося майже всіх клубів-грандів російського футболу. При цьому "Зеніт", власником якого є компанія "Газпром", залишається найбагатшим клубом країни.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня "Зеніт" оголосив, що новим тренером команди став румунський фахівець Мірча Луческу, який раніше 12 років працював у донецькому "Шахтарі".