Лідер "Лестера" готується до переходу в лондонський "Арсенал"

Форвард "Лестер Сіті" і збірної Англії Джеймі Варді сьогодні має пройти медобстеження в лондонському "Арсеналі", повідомляє ESPN.

Завтра футболіст у складі збірної Англії відлітає у Францію, тому медогляд було вирішено провести в неділю. "Арсенал" хоче провести трансфер Варді до початку Євро-2016.

Очікується, що "Лестер Сіті" отримає за перехід Варді 22 мільйони фунтів. Саме така сума відступних була прописана у контракті форварда з чемпіонами Англії.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Лестер" став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, а Джеймі Варді, забивши 24 голи, став другим бомбардиром чемпіонату.