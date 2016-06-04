Молодь Шахтаря про "конфлікт" у збірній: "Гусєв привітна і дуже гарна людина"

Молоді гравці донецького "Шахтаря" відкинули домисли про те, що гравця "Динамо" Олега Гусєва не включили до складу 23 футболістів національної збірної на Євро через нібито "дідівщину" в команді.

Зокрема, Іван Петряк, зазначив: "Чесно кажу, такого і близько не було. Від Анатолійовича – ми, молоде покоління, зверталися до Олега по батькові – ніколи не чув поганого слова. Це стосується «битовухи», тренувань, матчів... Навпаки, він завжди підтримував. Те, що пишуть – це неправда. Напевно, комусь потрібен скандал".

У свою чергу, лаконічно прокоментував ситуацію й Максим Малишев: «Повна маячня. Олег – привітний і добрий чоловік».

Як повідомляв УНІАН, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фоменко прибрав Гусєва зі складу команди на Євро через його конфлікт з молоддю "Шахтаря". Інформація подавалася з посиланням на джерело в збірній України.