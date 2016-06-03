У Харкові близько 500 вболівальників провели акцію на підтримку футбольного клубу "Металіст".

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався о 20.00 і проходив на майданчику перед Харківським національним театром опери та балету.

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Учасники акції тримали національні прапори, символіку «Металіста», а також транспаранти з написами - «Влада не дай знищити «Металіст», «Ярославський спаси «Металіст».

Перед присутніми виступили екс-гравці «Металіста» Олександр Березовчук, Олександр Горяїнов, колишні тренери Мирон Маркевич, Ігор Рахаєв, нинішній тренер Олександр Призетко, а також екс-спортивний директор «Металіста» Євген Красніков.

Вболівальники висловили вимогу до представників влади всіх рівнів не допустити, щоб «Металіст» втратив статус професійного клубу і припинив своє існування.

На завершення акції вболівальники співали фанатські пісні, палили файєри.