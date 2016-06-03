ФІФА оцінила збиток від дій Блаттера та його заступників в $80 мільйонів

Як йдеться в заяві федерації, оприлюдненій у п'ятницю, існують докази, що доводять - троє чиновників, "координуючи свої дії, намагалися збагатитися", щорічно підвищуючи собі зарплати, виписуючи собі премії за проведення Кубків світу, а також іншими способами, повідомляє BBC.

Ці три чиновника - Зепп Блаттер, відсторонений від роботи генеральний секретар Жером Вальке і також звільнений заступник генсека Маркус Каттнер, йдеться в заяві.

Збиток від їх дій у ФІФА оцінюють в 80 млн доларів за останні 5 років.

Крім того, як визнали в Федерації, цифри, названі при розкритті її доходів топ-менеджерів в 2015 році, "не відображали істинного розміру компенсацій чиновникам".

Докази будуть передані в швейцарську прокуратуру і в департамент юстиції США.

У четвер швейцарська прокуратура провела обшуки в штаб-квартирі футбольної федерації ФІФА в Цюріху і вилучила низку документів.

Представник прокуратури уточнив, що президент ФІФА Джанні Інфантіно не перебуває під слідством.

Корупційний скандал у ФІФА розгорівся у травні минулого року. Правоохоронні органи Швейцарії за запитом США затримали кількох високопоставлених чиновників організації, запідозрених у хабарництві.

На тлі скандалу був змушений подати у відставку глава ФІФА Йозеф Блаттер. У лютому 2016 року новим президентом став Джанні Інфантіно.