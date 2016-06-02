Бійка на футболі в Полтаві: директор клубу хотів заспокоїти фанатів пістолетом (відео)

Гра заключного туру чемпіонату Першої ліги між ФК "Полтава" і "Черкаським " Дніпром" (0:2) завершився бійкою між черкаськими фанатами і адміністрацією ФК "Полтава", повідомляє телеканал " ЛТАВА.

Під кінець матчу ультрас черкаського клубу запалили фаєри і почали кидати їх на поле. Директор "Полтави" Богдан Вінницький і стюарди побігли до гостьового сектору, після чого між сторонами виник конфлікт.

Черкаські фанати спустилися з трибун і стали руками і ногами бити керівників полтавського клубу. Згідно з інформацією, розміщеною на Tribuna.сom, невдоволенням фанатів послужили образи на їх адресу з боку футбольних функціонерів.

Втрутитися в ситуацію довелося футболістам, співробітникам обох клубів і поліції. Конфлікт вдалося заспокоїти, і гра продовжилася.

Після цього розлючений Вінницький відправився в роздягальню і повернувся на стадіон з пістолетом. Тим не менш, використати зброю він не зважився.