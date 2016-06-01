Новий тренер "Шахтаря" Фонсека: "Буду вболівати всім серцем за збірну України"

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека заявив, що відтепер буде підтримувати збірну України з футболу. Про це він сказав під час своєї першої прес-конференції в якості наставника "гірників".

"Якщо говорити про збірну України, то я дуже радий, що так багато футболістів "Шахтаря" присутні у ній. Хочу сказати, що у збірної України тепер є ще один фанат, я буду вболівати всім серцем за збірну України.

Скажу чесно: так, я хотів би, щоб представники "Шахтаря" у збірній були зараз тут, це було б добре для команди. Але це не погано, що вони зараз знаходяться в збірній, і окрім них у нас є хлопці, які готові замінити футболістів-збірників", - заявив Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, до заявки збірної України на Євро-2016 потрапили вісім гравців донецького "Шахтаря".