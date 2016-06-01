У "Шахтарі" розповіли, в яких містах буде виступати команда в наступному сезоні

Донецький "Шахтар" у наступному сезоні знову буде проводити єврокубкові матчі у Львові. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, присвяченій призначення нового тренера "гірників" Пауло Фонсеки, повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Всі єврокубокві матчі ми будемо грати у Львові. Крім того, ми неодноразово заявляли, що матчі чемпіонату України хочемо грати в якомога більшій кількості міст. Єдине - часом у нас з'являються проблеми технічного характеру: чи в місті немає аеропорту, або газон невідповідний, стадіон у поганому стані", - пояснив Палкін.

Керівник клубу також підкреслив, що клуб хотів би грати домашні матчі в Маріуполі Донецької області, але поки що це неможливо у зв'язку з проблемами логістики.

"Маріуполь? Він міг би увійти в список міст, де грає команда, але не думаю, що туди зможуть прилетіти багато команд. Єдиний логістичний шлях туди дістатися - летіти в Запоріжжі, а потім ще кілька годин їхати в автобусі. Я не думаю, що наші деякі гранди поїдуть грати в Маріуполь. Хоча для нас це не буде проблемою", - вважає Палкін.

Зазначимо, що раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський висловлював бажання, щоб "гірники" проводили домашні матчі в Маріуполі.