"Шахтар" не має наміру вести влітку активну трансферну політику

Донецький "Шахтар" не планує вести активну діяльність на трансферному ринку під час літнього міжсезоння. Про це сказав головний тренер команди Паулу Фонсека під час першої прес-конференції на новій посаді.

"Я дуже задоволений складом команди. Але кожного гравця потрібно буде проаналізувати. На це у нас буде час під час зборів. Після нього ми визначимо, чи потрібно посилення. На даний момент я повністю задоволений гравцями. Нічого радикально міняти не потрібно", - заявив Фонсека.

Він також додав, що сподівається, що ніхто з футболістів не покине "Шахтар".

"Я сподіваюся, що жоден гравець не буде йти від нас. Ми постараємося подивитися на кожного з них, подумати і тоді вже приймати якісь важливі рішення. Також варто звернути увагу на молодих українських гравців, які показують відмінний футбол, можуть вирости і стати топ-гравцями. Я думаю, що "Шахтар" зробив у цьому плані відмінну роботу", - сказав Фонсека.

Крім того, наставник "Шахтаря" додав, що у нього зараз немає можливості запросити в клуб півзахисника Жозуе, який грав у тренера в командах "Пакош до Феррейра", "Порту" і "Брага".

"Жозуе? Навіть у світі футболу кажуть, що він є моїм футбольним сином. Але поки у нас немає можливості її запросити", - сказав Фонсека.

При цьому генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив, що на перший збір "гірників" відправиться близько 70 відсотків гравців клубу, які раніше виступали в оренді в інших командах.