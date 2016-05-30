Футболіста грецького "Олімпіакоса" і збірної Мексики звільнили після викрадення

Футболіст грецького "Олімпіакоса" і збірної Мексики Алан Пулыдо, викрадений невідомими, був звільнений, повідомляє, повідомляє ВВС.

Пулыдо був врятований в ніч на понеділок, 30 травня. Про деталі операції правоохоронці не повідомляють.

Після звільнення 25-річний футболіст заявив, що відчуває себе "дуже добре".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю шестеро озброєних чоловіків викрали Пулиду після того, як він залишив вечірку. Інцидент стався в рідному для гравця місті Сіудад-Вікторія, де викрадення людей не є рідкістю.

У сезоні 2015/16 Пулидо став чемпіоном Греції у складі "Олімпіакоса". Раніше він у складі збірної Мексики брав участь на ЧС-2014.