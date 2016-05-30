Київське "Динамо" бажає підсилитися воротарем збірної України

Український воротар турецького "Бешикташа" Денис Бойко влітку може стати гравцем київського "Динамо", повідомляє видання Мilliyet.

За інформацією ЗМІ, "Динамо" вже направило офіційну пропозицію по Бойко в офіс "Бешикташа".

Також зазначається, що раніше Бойко посварився з головним тренером стамбульської команди Шенолом Гюнешом через небажання українця йти в оренду. Тепер клуб не розраховує на футболіста при підготовці до наступного сезону.

Денис Бойко перейшов в "Бешикташ" з "Дніпра" в січні 2016 року, але програв конкуренцію за місце в основному складі команди місцевому голкіперу Толзі Зенгіну.

Нагадаємо, Бойко є вихованцем київського "Динамо". На Євро-2016 він поїде в якості резервного воротаря збірної України.