Товариські матчі: Португалія обіграла Норвегію, Італія - Шотландію

Збірна Португалії в товариському матчі обіграла Норвегію, незважаючи на відсутність у команді Кріштіану Роналду, який вчора разом з мадридським "Реалом" святкував перемогу в Лізі чемпіонів.

У такій ситуації роль лідера португальців взяв на себе 32-річний ветеран команди Рікардо Куарежма, який забив перший м'яч команди. Пізніше відзначилися захисник Рафаель Герреро і форвард Едер.

У ще одному пізньому матчі дня Італія завдяки голу нападника Граціано Пелле обіграла Шотландію.

Італія - Шотландія - 1:0 (0:0)

Гол: Пелле (57).

Португалія - Норвегія - 3:0 (1:0)

Голи: Куарежма (13), Герреро (65), Едер (70).

Як повідомляв УНІАН, збірна Німеччини, яка є суперником України на Євро-2016, вчора несподівано зазнала домашньої поразки від Словаччини.

При цьому, збірна України в результативному матчі обіграла Румунію.