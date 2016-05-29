Луческу бажає посилити "Зеніт" двома лідерами "Шахтаря"

Новий головний тренер санкт-петербурзького "Зеніта" Мірча Луческу хоче бачити півзахисників "Шахтаря" Марлоса і Тайсона серед новачків своєї команди. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на інформацію румунських журналістів.

Обидва бразильських футболіста перед "Шахтарем виступали у харківському "Металісті". У минулому сезоні Тайсон забив за "гірників" 8 м'ячів у 42 матчах, Марлос - 12 м'ячів в 48 матчах.

Кілька днів тому Тайсон заявляв, що готовий покинути "Шахтар" і перейти в клуб з іншого чемпіонату.

В той же час, у ЗМІ з'являлася інформація про інтерес до Марлосу з боку лондонського "Тоттенхема". Нібито "Шахтар" відхилив пропозицію англійського клубу продати бразильця за 12,5 мільйона євро.

Як повідомляв УНІАН, минулої суботи, 21 травня, Луческу залишив донецький "Шахтар" після 12 років роботи в клубі. Через кілька днів він був представлений у якості головного тренера "Зеніту".