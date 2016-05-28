Фонсека розірвав контракт з "Брагою" і готовий підписати угоду з "Шахтарем"
14:01, 28 травня 2016Футбол
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За інформацією португальських ЗМІ компенсацію збитків місцевого клубу понесе "Шахтар".
Фонсека готовий до підписання контракту з "Шахтарем" / abola.pt
Португальський тренер Паулу Фонсека досяг угоди з "Брагою" про розірвання контракту, повідомляє A BOLA.
Тренер узяв на себе зобов'язання виплатити компенсацію в розмірі 300 тисяч євро, що еквівалентно річній зарплаті фахівця.
На думку видання, покривати витрати тренера буде керівництво донецького "Шахтаря".
У понеділок, тренер їде в Україну, щоб офіційно укласти контракт з новим клубом.
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