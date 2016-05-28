Фонсека розірвав контракт з "Брагою" і готовий підписати угоду з "Шахтарем"

Португальський тренер Паулу Фонсека досяг угоди з "Брагою" про розірвання контракту, повідомляє A BOLA.

Тренер узяв на себе зобов'язання виплатити компенсацію в розмірі 300 тисяч євро, що еквівалентно річній зарплаті фахівця.

На думку видання, покривати витрати тренера буде керівництво донецького "Шахтаря".

У понеділок, тренер їде в Україну, щоб офіційно укласти контракт з новим клубом.