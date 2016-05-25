В збірній України зняли бан на гравців з чемпіонату Росії

Тренерський штаб збірної України на чолі з Михайлом Фоменком запросив у команду для підготовки до Євро-2016 захисника пермського "Амкара" Богдана Бутка. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Бутко отримав виклик разом з форвардом Євгеном Селезньовим. Таким чином, тепер на потрапляння у фінальну заявку на чемпіонат Європи претендують 28 футболістів.

Богдан Бутко у складі збірної України брав участь на Євро-2012 в якості гравця маріупольського "Іллічівця". Права на захисника належать донецькому "Шахтарю", а в "Амкарі" він виступав на правах оренди.

Нагадаємо, на останні товариські матчі збірної України у лютому 2016 року Михайло Фоменко не викликав в команду жодного гравця з чемпіонату Росії.

Крім того, представники Російської футбольної Прем'єр-ліги не потрапили в розширений список команди до Євро-2016, який Фоменко представив спочатку.