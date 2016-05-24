Донецькому "Шахтарю" виповнилося 80 років

"Всі ці роки «Шахтар» розвивався і прогресував. Покоління футболістів і тренерів добивалися високих результатів, приносячи донецькому клубу титули, кували його славу і формували репутацію грозного, безкомпромісного суперника", - йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

«Гірники» – чотириразові володарі Кубка СРСР, Суперкубка Союзу, дев`ятиразові чемпіони України та володарі Кубка, семиразові володарі Суперкубка країни. Донецька команда регулярно виступає на євроарені. У 2009 році «оранжево-чорні» завоювали Кубок УЄФА, а в нинішньому ювілейному році дійшли до півфіналу Ліги Європи.

"Всі ці досягнення неможливо уявити без уболівальників. Саме вони завжди були, є і будуть головним стимулом для наших футболістів і тренерів. За «Шахтар» вболівають мільйони людей з різних куточків земної кулі! Саме для них команда грає і ставить перед собою амбітні цілі", -.підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, у 2016-му році "Шахтар" став віце-чемпіоном України, володарем Кубка України і півфіналістом Ліги Європи. В єврокубку команда показала найкращий результат серед усіх представників України.