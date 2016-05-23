Київське "Динамо" уклало контракт з форвардом "Шахтаря" Гладким

Київське "Динамо" уклало контракт з нападаючим Олександром Гладким, який попередні два роки провів у донецькому "Шахтарі". Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Угода 28-річного нападника з "Динамо" розрахована на три роки і вступає в дію з 1 липня.

Гладкий розпочинав професійну кар'єру у харківському "Металісті", але вперше проявив себе в чемпіонаті України, граючи за ФК "Харків", коли в сезоні 2006/07 став найкращим бомбардиром Вищої ліги.

Після цього нападник перейшов в "Шахтар", з яким за три роки виграв два чемпіонати України і Кубок УЄФА. Далі в кар'єрі футболіста був дніпропетровський "Дніпро", львівські "Карпати" і знову "Шахтар".

У позавчорашньому фінальному матчі Кубка України два голи Гладкого принесли "Шахтарю" перемогу над луганською "Зорею".