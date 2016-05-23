Португальський тренер Фонсека до кінця тижня очолить донецький "Шахтар" - ЗМІ

13:52, 23 травня 2016
Футбол
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Паулу Фонсека готовий замінити на тренерському посту Мірчу Луческу.

Фонсека до конца недели возглавит

Протягом нинішнього тижня донецький "Шахтар" очолить португальський фахівець Паулу Фонсека, повідомляє Sport Arena.

Фонсека вже погодив з українським клубом умови контракту, термін якого складе два роки, а також кадровий склад свого тренерського штабу.

Зазначається, що єдиною перешкодою на шляху Фонсеки в "Шахтар" є його контракт з португальською "Брагою", термін дії якого закінчується влітку 2017 року. Сьогодні 43-річний фахівець зустрінеться з президентом "Браги", щоб обговорити умови розірвання договору.

Паулу Фонсека народився в Мозамбіку, але всю ігрову та тренерську кар'єру провів в Португалії. У сезоні 2012/13 йому вдалося привести скромний клуб "Пасуш до Феррейра" до третього місця в чемпіонаті Португалії, яке дозволило команді зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Після цього фахівець недовгий час очолював "Порту", знову "Пасуш до Феррейру" і "Брагу". З своїм останнім клубом Фонсека зайняв четверте місце в чемпіонаті 2015/16, а також дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи, де в обох матчах поступився "Шахтарю".

Крім того, вчора "Брага", обігравши "Порту" в серії пенальті, вперше за 50 років стала володарем Кубка Португалії.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, після перемоги "Шахтаря" в Кубку України, головний тренер команди Мірча Луческу залишив донецький клуб.

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