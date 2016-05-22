Київське "Динамо" має незабаром підсилитися півзахисником "Ворскли"

Київське "Динамо" найближчим часом має посилити свій склад півзахисником полтавської "Ворскли" Артемом Громовим. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" повідомив асистент головного тренера "Динамо" Рауль Ріанчо.

"Це буде чудове придбання для нас", - прокоментував майбутню угоду фахівець.

При цьому Ріанчо додав, що, на його думку, у команді є чотири футболісти, яких варто продати і замінити іншими українськими виконавцями. Саме продаж цих гравців є умовою для того, щоб іспанський фахівець продовжив працювати з "Динамо".

Рауль також уточнив, що президент клубу Ігор Суркіс не бажає розлучатися з цими футболістами.

26-річний Громов є вихованцем "Ворскли", за яку виступає з 2010 року. В сезоні 2015/16 він провів у чемпіонаті України 19 матчів, забивши 3 м'ячі.