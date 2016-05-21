Гравці "Динамо" Виду і Драгович потрапили в сферу інтересів західноєвропейських клубів

В період літнього трансферного вікна центральний захисник "Динамо" Александар Драгович може перебратися в один з клубів Бундесліги, інформує SportArena, з посиланням на твіттер Bundesliga Spotlight.

Дортмундська Боруссія і РБ Лейпциг, який в поточному сезоні завоював путівку в Бундеслігу, зацікавлені у придбанні основного захисника динамівців. Повідомлялося, що "Боруссія" готова викласти за трансфер футболіста збірної Австрії 20 мільйонів євро. Про те, що дортмундці розглядають варіант з придбанням гравця "Динамо" німецькі ЗМІ інформували ще наприкінці квітня, також приписуючи інтерес до австрійця з боку "Шальке", "Штутгарта" і "Герти". У числі потенційних роботодавців футболіста також називалися італійські "Ювентус", "Інтер" і "Рома".

У свою чергу, центральний захисник "Динамо" Домагой Віда потрапив у сферу інтересів "Роми". Спортивний директор римлян Вальтер Сабатіні розглядає футболіста як один з варіантів посилення оборонної лінії команди. Окрім 27-річного хорвата, "джаллороссі" стежать також за Драговичем. Однак перешкодою "Ромі" до купівлі 25-річного австрійця є його трансферна вартість, яка оцінюється приблизно в 10 мільйонів євро.