ФФУ безкоштовно розповсюджує квитки на фінал Кубка України в регіональних федераціях
14:05, 20 травня 2016Футбол
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На матч продано трохи більше 8-ми тисяч квитків.
facebook.com/fcshakhtar
Квитки на вирішальний матч Кубка України між луганською "Зорею" і донецьким "Шахтарем" не користуються попитом у вболівальників, на даний момент продано 8 356 квитків, повідомляє канал "Футбол1".
Щоб збільшити відвідуваність матчу, у ФФУ безкоштовно розповсюджують квитки в регіональних федераціях.
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Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Шахтар" відбудеться в суботу, 21 травня, у Львові. Початок зустрічі о 17:00.
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