ФФУ безкоштовно розповсюджує квитки на фінал Кубка України в регіональних федераціях

Квитки на вирішальний матч Кубка України між луганською "Зорею" і донецьким "Шахтарем" не користуються попитом у вболівальників, на даний момент продано 8 356 квитків, повідомляє канал "Футбол1".

Щоб збільшити відвідуваність матчу, у ФФУ безкоштовно розповсюджують квитки в регіональних федераціях.

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Шахтар" відбудеться в суботу, 21 травня, у Львові. Початок зустрічі о 17:00.