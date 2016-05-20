ФФУ безкоштовно розповсюджує квитки на фінал Кубка України в регіональних федераціях

14:05, 20 травня 2016
Футбол
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На матч продано трохи більше 8-ми тисяч квитків.

facebook.com/fcshakhtar

Квитки на вирішальний матч Кубка України між луганською "Зорею" і донецьким "Шахтарем" не користуються попитом у вболівальників, на даний момент продано 8 356 квитків, повідомляє канал "Футбол1".

Щоб збільшити відвідуваність матчу, у ФФУ безкоштовно розповсюджують квитки в регіональних федераціях.

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Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Шахтар" відбудеться в суботу, 21 травня, у Львові. Початок зустрічі о 17:00.

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