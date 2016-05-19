Підготовка до ЧС-2018 в Росії: Будівельники ростовського стадіону почали страйк через невиплату зарплати

Робітники вимагають від забудовника погашення заробітної плати. У страйку беруть участь близько сотні робітників, повідомляє місцевий сайт 161.ru.

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Відзначається, що будівництвом стадіону до ЧС-2018 в Ростові-на-Дону займається компанія «Крокус Інтернешнл», що входить до складу «Крокус Груп». Власником компанії є російський мільярдер Арас Агаларов. Статки 58-річного Араса Агаларова в 2013 році Forbes оцінив в $1,8 млрд, що дозволило йому зайняти 831-е місце в рейтингу найбагатших людей планети і 56-е – серед російських мільярдерів.

Згідно з повідомленням, представники міністерства будівництва, архітектури та територіального розвитку Ростовської області зустрілися з страйкуючими робітниками на стадіоні «Ростов-Арена» і пообіцяли, що зарплату виплатять.

У відомстві запевняють, що страйк не впливає на хід будівництва футбольної арени.