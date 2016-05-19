Луческу перед тренуванням "Шахтаря": "Я нічого зараз не хочу говорити, щоб не заплакати"

Сьогодні вранці на базі "Святошин" у Києві пройшло відкрите тренування донецького "Шахтаря", якому 21 травня у Львові належить зіграти з "Зорею" у фіналі Кубка України, повідомляє Сьогодні.

Перед тим, як вийти на поле на тренування, наставник "Шахтаря" Мірча Луческу підійшов до бригади агрономів, які зібралися неподалік. Мірча подякував їм, потиснув кожному руку, а коли відходив – вони йому аплодували. Виглядало як прощання.

Луческу спробував підійти до ЗМІ, але трохи не дійшовши до журналістів сказав: "Я нічого зараз не хочу говорити, щоб не заплакати". Причому, російською мовою. Після чого розвернувся і пішов займатися з командою.

Як повідомляли раніше турецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела, фінал Кубка України "Шахтар" - "Зоря", який відбудеться 21 травня у Львові, стане заключним матчем в 12-річній кар'єрі головного тренера Мірчі Луческу в донецькому "Шахтарі".

Сам Луческу жодного разу публічно не підтвердив, але і не спростував чутки про завершення роботи в "Шахтарі" після закінчення нинішнього сезону.