Тренер "Севільї" Емері після фіналу Ліги Європи: "Ліверпуль був сильніший у першому таймі"

Тренер «Севільї» Унаї Емері поділився емоціями від перемоги в Лізі Європи по закінченні фінального матчу з англійським "Ліверпулем", повідомляє УЄФА.

- "Ліверпуль" був сильнішим у першому таймі і, природно, міг виграти. Але можна сказати і навпаки. Забивши перший гол, ми стали набагато впевненіше в собі. У перерві спробували трошки психологічно перебудуватися. Ми зрівняли рахунок і усвідомили, що все ще в наших руках. Нам просто потрібно було бути самими собою", - зазначає Емері.

"Наш головний успіх полягає в тому, що ми зробили на шляху в Базель. Ми здорово грали в нинішньому єврокубковому сезоні і зараз знову святкуємо перемогу у Лізі Європи. Ці почуття абсолютно унікальні. Треба належним чином відсвяткувати свій успіх, не забуваючи про недільний фінал Кубка Іспанії. Але повторюся, треба отримати максимум задоволення від того, що відбувається. Мої хлопці це заслужили", - продовжив наставник іспанців.

"У перерві потрібно було щось міняти. «Ліверпуль» - відмінна команда, не дарма ж вони так швидко освоїлися на полі. Нам же потрібно відчувати себе так, як на власному стадіоні. Вболівальники сьогодні дійсно були на висоті. Вони підтримували нас щосили і ми почували себе захищеними. З нами був і Антоніо Пуерта (колишній гравець "Севільї", який помер в 2007 році у віці 22-х років від серцевого нападу, що стався під час матчу Кубка Іспанії з "Реалом"). До матчу ми говорили про те, що хочемо виграти фінал для всіх них".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Севілья" втретє поспіль виграла Лігу Європи, обігравши у вирішальному матчі "Ліверпуль" з рахунком 3:1.