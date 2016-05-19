Клопп: "Зроблю все, щоб "Ліверпуль" знову дістався фіналу"

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп після поразки у фіналі Ліги Європи від іспанської "Севільї" заявив, що постарається ще раз вивести свою команду у вирішальний матч турніру. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ми розчаровані і засмучені, але цей досвід піде нам на користь. Ця поразка означає, що в наступному сезоні ми не гратимемо в єврокубках. Значить, буде зайвий час для тренувань, і ми його використовуємо. Ми обов'язково повернемося, але вже будемо сильніші.

Не думаю, що мені богом було визначено дістатися до фіналів і програти їх. Мені в житті не раз дуже щастило - я тут, я тренер "Ліверпуля". Я зроблю все можливе, щоб ми знову дійшли до фіналу. В житті бувають речі і гірше, але це дійсно дуже прикра поразка", - сказав Клопп.

Як повідомляв УНІАН, вчора у фіналі Ліги Європи "Ліверпуль" програв "Севільї" з рахунком 1:3. Ця поразка стала другою для команди Клоппа в фіналах нинішнього сезону - раніше мерсисайдці програли вирішальний матч Кубка англійської ліги.

Крім того, Клопп в якості наставника дортмундської "Боруссії" в 2013 році програв фінал Ліги чемпіонів мюнхенській "Баварії".