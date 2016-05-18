У ФФУ показали, де буде жити збірна України на Євро-2016 (відео)
12:14, 18 травня 2016Футбол
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Футболісти житимуть в готелі Renaissance у французькому місті Ексан-Прованс.
Збірна житиме в готелі Renaissance / ФФУ
Федерація футболу України опублікувала відео, в якому продемонструвала місце, де збірна України буде жити під час Євро-2016 у Франції.
Відео-екскурсію по готелю Renaissance у французькому місті Эксан-Прованс провів прес-аташе національної команди Олександр Гливинський.
Нагадаємо, на стадії групового турніру Євро-2016 збірна України зіграє з Німеччиною, Польщею і Північною Ірландією. Чемпіонат Європи розпочнеться 10 червня.
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