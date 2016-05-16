Став відомий склад української "молодіжки" на матч Євро-2017 і Меморіал Лобановського

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Олександр Головко викликав 22 футболістів для участі у відбірковому матчі Євро-2017 з Македонією та Меморіалі Лобановського. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Найбільше представництво в команді мають київське "Динамо" та донецький "Шахтар", які делегували до збірної по п'ять гравців. Також в команду викликані два легіонери - Бека Вачіберадзе з "Бетіса" і Мар'ян Швед з "Севільї".

Воротарі: Роман Підківка (Карпати), Назарій Федорівський (Оболонь-Бровар);

Захисники: Павло Лук’янчук, Богдан Михайліченко (обидва - Динамо), Олександр Сваток (Дніпро), Денис Мірошниченко (Карпати), Тарас Качараба, Микола Матвієнко (обидва - Шахтар), Ігор Харатін (Металіст);

Півзахисники: Бека Вачіберадзе (Бетіс, Іспанія), Віктор Циганков (Динамо), Валерій Лучкевич (Дніпро), Олег Данченко, Владислав Кабаєв (обидва - Чорноморець), Мар’ян Швед (Севілья, Іспанія);

Нападники: Дмитро Хльобас (Ворскла), Роман Яремчук, Артем Беседін (обидва - Динамо), Денис Арендарук, Андрій Борячук, Олександр Зубков (усі - Шахтар), Олексій Гуцуляк (Карпати).

Підготовку до матчу Євро-2017 молодіжна збірна України розпочне 19 травня. Зустріч з Македонією відбудеться 27 травня на київському стадіоні "Динамо ім. Лобановського".

Півфінал турніру пам'яті Лобановського, в якому Україна зіграє з Ізраїлем, відбудеться 31 травня на столичній "Оболонь-Арені".