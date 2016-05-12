Тренер "Шахтаря" Луческу вважає, що його наступником може стати Маркевич - ЗМІ

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу вважає, що його наступником на посту наставника команди міг би стати український фахівець Мирон Маркевич. Про це повідомляє газета "Сегодня", посилаючись на власні джерела.

"Містер (Луческу - прим. УНІАН) бачить Мирона Богдановича своїм можливим наступником, бо вважає його найкращим українським тренером. Крім того, це призначення могло б збільшити вболівальницьку підтримку "Шахтаря" у Львові, де днями Маркевича визнали людиною року. Було б знаково: спеціаліст родом із Західної України – у східноукраїнській команді, "схід і захід разом", - цитує видання своє джерело.

При цьому остаточне рішення щодо того, чи залишиться Луческу в "Шахтарі", ще не прийнято. Майбутнє румунського тренера в клубі визначиться під час зустрічі Луческу з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мірча Луческу може продовжити кар'єру в одному з турецьких грандів, зокрема, "Галатасараї".