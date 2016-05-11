Кіровоградська "Зірка" стала чемпіоном Першої ліги

Кіровоградська "Зірка" сьогодні достроково стала переможцем чемпіонату України у Першій лізі.

Це стало можливо завдяки тому, що "Черкаський " Дніпро", що йде на другому місці в турнірній таблиці, програв чернігівській "Десні" з рахунком 1:3.

Таким чином, розрив між "Зіркою" та переслідувачем збільшився до 10 очок. При цьому в наступному турі кіровоградці автоматично наберуть три очки у грі з тернопільською "Нивою", яка раніше знялася зі змагань.

У наступному сезоні "Зірка" планує стати учасником Прем'єр-ліги, замінивши одну з команд, які не отримають атестат для участі в УПЛ.

Остаточне рішення щодо допуску "Зірки" до Прем'єр-лізі буде прийнято після закінчення сезону в Прем'єр-лізі, а також завершення проведення атестації всіх клубів УПЛ.

Як відомо, в сезоні 2016/17 в УПЛ зіграють не 14, а 12 команд. При цьому, атестаційний комітет ФФУ не дозволив брати участь у лізі харківському "Металісту", луцької "Волині" та ужгородської "Говерли", а запорізький "Металург" знявся зі змагань ще минулої зими.

Останній раз кіровоградська "Зірка" виступала у вищому українському дивізіоні 12 років тому. Після цього клуб пережив розпад і відродження.