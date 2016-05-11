"Шахтар" обіграв "Олександрію" і став другим фіналістом Кубка України

У Львові завершився матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав "Олександрію" і виграв з рахунком 2:0.

З урахуванням результату першої гри (1:1), гірники вийшли у фінал турніру.

Номінальні господарі поля "Арени Львів" потужно розпочали матч і відкрили рахунок вже на 15-й хвилині. Як потім виявилося, цей епізод став вирішальним у всьому двоматчевому протистоянні. Даріо Срна зі штрафного навісив точно на голову Максимові Малишеву, який відправив м'яч під поперечину - 1:0.

Надалі гірники мали набагато більше шансів збільшити свою перевагу, ніж "Олександрія" зрівняти рахунок, але змінити рахунок жодній команді не вдавалося до останніх хвилин матчу. Лише в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Веллінгтон Нем забив другий гол скориставшись грубою помилкою захисника і вийшовши один на один з... порожніми воротами суперника.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Зоря" переграла "Дніпро" з рахунком 2:0 і вийшла у фінал Кубка України, перемігши за сумою двох матчів - 2:1.

Таким чином, 21 травня у фіналі Кубка України у Львові зійдуться донецький "Шахтар" і луганська "Зоря".