Головний тренер "Говерли" Грозний не збирається залишатися в клубі на наступний сезон

Головний тренер ужгородської "Говерли" В'ячеслав Грозний не збирається залишатися на своїй посаді в наступному сезоні. Про це він розповів в інтерв'ю Sport Arena.

"Я вже веду переговори з закордонними командами і скоро поїду з "Говерли". Я 10 років працював за кордоном: в [російських] "Спартаку" і "Тереку", в Казахстані, в найкращому клубі Болгарії - "Левскі".

"Мій контракт з "Говерлою" закінчується у кінці сезону. У мене немає проблеми, я в будь-яку країну поїду і буду працювати", - заявив Грозний.

В'ячеслав Грозний вже три тижні не бере участі у тренувальному процесі команди, але входить у групу людей, які допомагають "Говерлі" одержати атестат на участь в Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Говерла" не отримала атестат на участь в Прем'єр-лізі в сезоні 2016/17. Тим не менш, клуб подав апеляцію і намагається зберегти за собою місце в елітному українському дивізіоні.