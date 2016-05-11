Донецький "Олімпік" хотів би проводити домашні матчі у Борисполі

Донецький "Олімпік" хотів би проводити домашні матчі чемпіонату України на бориспільському стадіоні "Колос". Про це в інтерв'ю виданню matchday.ua розповів президент клубу Владислав Гельзін.

"Ми б хотіли там грати. Коли на "Колосі" тренуємося, вболівальники підходять і просять нас переїхати грати в Бориспіль, обіцяють підтримку та фан-сектор. Думаю, і для самого міста було б непогано, щоб там виступала команда Прем'єр-ліги. Був на цю тему розмова з ФФУ, але далі ця тема не просунулася", — сказав Гельзін.

Нагадаємо, після переїзду з Донецька "Олімпік" проводить домашні зустрічі на київському УТК ім. Віктора Баннікова.

Раніше на бориспільському стадіоні "Колос" виступали місцевий "Борисфен", а також київські ЦСКА і "Арсенал". Кілька років тому арену визнавали непридатною для проведення матчів Прем'єр-ліги через проблеми з обігрівом поля.