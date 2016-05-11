"Вест Хем" відібрав у "Манчестер Юнайтед" місце в Лізі чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" у перенесеному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на виїзді програв "Вест Хему" з рахунком 2:3 і втратив можливість випередити в турнірній таблиці чемпіонату "Манчестер Сіті".

Матч був примітний тим, що став останнім для "Вест Хема" на стадіоні "Болейн Граунд", де команда виступала з 1904 року. З наступного сезону лондонський клуб переїжджає на Олімпійський стадіон.

У першому таймі "Вест Хем" створив значно більше гольових моментів, ніж суперник, але відзначився лише одного разу, коли забив Диафра Сахо. Після перерви гості величезними зусиллями змогли забити два м'ячі - обидва на рахунку форварда "Юнайтед" Мартиаля.

Тим не менш, втримати необхідний для себе рахунок "МЮ" не зміг. У кінцівці зустрічі "Вест Хем" знову став активно атакувати ворота "Юнайтед" і домігся свого - голи Майкла Антоніо і Вінстона Ріда принесли господарям заслужену перемогу.

Поразка "Манчестер Юнайтед" означає, що команда Луї Ван Гаала не змогла обійти в турнірній таблиці "Манчестер Сіті", з яким бореться за четверте місце в турнірній таблиці, що дає право зіграти в наступному сезоні в Лізі чемпіонів.

За один тур до кінця чемпіонату в активі "Манчестер Сіті" - 65 очок, у "Манчестер Юнайтед" - 63 очки.